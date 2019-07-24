瓊斯盃女籃 中華白4分差不敵南韓

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽程，24日下午由中華白迎戰韓國。中華白陳薇安（中）攻下12分，但最終還是不敵韓國，以54比58落敗。中央社實習記者林亭攝 108年7月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事今天在新莊開打，中華白今天與南韓廝殺至決勝節，最終仍以54比58吞敗，而另一場中華藍以67比75不敵日本，同樣未能開胡。

2019第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，24日女子組賽事中華白以54比58不敵韓國。圖為攻下8分的中華白韓雅恩。中央社實習記者林亭攝 108年7月24日

以世大運班底為主的中華白今天首場出戰南韓，南韓由WKBL冠軍隊KB STAR參賽，兩隊上半場戰成27比27平手，第三節依舊互相拉鋸，前3節打完，白隊僅以42比44落後。

儘管白隊在決勝節一路苦追，最終以4分差吞敗，白隊全場外線命中率不佳，12投中1，全隊僅在首節投進三分球，陣中今天以陳薇安、朱育勤各包辦12分，全隊最多。

另一場中華藍與日本三菱電機無尾熊隊賽事，日本隊第2節靠著5記三分球，單節攻下24分，拉開差距，中華藍彭詩晴、蔡佩真儘管全場各拿下23分、19分，但無力扳平戰局，最終以67比75輸球。

明天中華藍將與中華白正面對決，雙方將爭搶在這次賽事的首勝。（編輯：李錫璋）1080724