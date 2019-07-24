包林傑7局7K悍將止敗 獅隊連18局沒得分

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊包林傑今天先發7局飆7K，壓制統一獅打線，悍將終場1比0拿勝，中止近期3連敗，獅隊連2場比賽、18局沒得分，吞4連敗；今天比賽歷時2小時29分，為本季9局最短。

悍將隊洋投包林傑上一場先發出賽表現不理想，總計投3.1局失掉4分責失分、無關勝敗，今天出賽用96球投7局，僅被敲出4支安打，投出1次保送、1次觸身球保送，飆出7次三振，沒有失分，球隊拿下勝利，包林傑取得個人本季第4勝。

今天比賽前2局兩隊都沒拿下分數，3局悍將隊李宗賢選到保送、盜上二壘，再靠著滾地球推進三壘，王正棠適時安打，送回全場唯一1分，幫助球隊拿下勝利。

包林傑中職生涯的首場比賽就是對上獅隊，當時投4局失掉6分責失分、吞下敗仗。他表示，沒有忘記之前的對戰，但對戰成績不好不能一直消沉，今天再碰上獅隊，有改變策略，積極搶好球數，收到不錯的成效。

包林傑幫助悍將隊中止近期3連敗，他表示，上週與Lamigo桃猿隊對戰，球隊狀況不好、對手也很強，很開心今天能幫助球隊拿下勝利；接下來因為明星賽會有空檔，但會照著訓練計畫，好好準備下一場先發出賽。

獅隊近2場比賽打線沒能發揮，21日與中信兄弟隊比賽，全場敲出5支安打，以0比16吞敗，今天全場敲出5支安打，也沒能拿下分數，連2場比賽、總計18局未得分。獅隊代理總教練劉育辰表示，近期打線確實蠻悶的，也有內容不差，但打得好對手也守得好的狀況，「這就是棒球」。

打線近2場比賽熄火，劉育辰表示，明天繼續與悍將隊交手，打線會微調，但不會有太大的變動，目前球隊能用的戰力有限。至於今天獅隊先發投手羅里奇6局優質先發吞敗，劉育辰指出，羅里奇如果持續維持好的出賽狀況，對球隊會有很大的幫助。（編輯：張雅淨）1080724