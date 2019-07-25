日本羽球公開賽 周天成力戰3局不敵約根森

（中央社記者台北25日電）甫獲印尼公開賽冠軍的台灣羽球好手周天成，今天在日本公開賽以1比2敗給丹麥好手約根森（Jan O Jorgensen），比數19比21、21比11、19比21。

周天成此戰的對手約根森，今年31歲，世界排名27，但過去曾高居世界第2。這場比賽中，第一局周天成本來一路領先，比數甚至來到12比3，但是後來失誤連連、一路丟分，雙方戰成16比16平手，最後約根森以21比19逆轉成功，取下第一局。

第二局換邊再戰，小天雖然開局維持領先優勢，但中間雙方數度多拍相持，比分差距不大，最後以11比8進入技術間歇。下半局開賽，周天成緊守城池，輕鬆以21比11收下。

最後的決勝局，周天成開局領先，但約根森連救險球，連拿7分，小天陷入苦戰，最後約根森以一顆幸運過網球，將比賽以11比10帶入下半局。自此之後，約根森在小天網前失誤情況下，始終維持小幅領先，周天成雖然成功救回一個賽末點，最終仍以19比21敗北。

總獎金75萬美元（約新台幣2350萬元）的日本羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次超級1000系列的次頂級賽事。周天成21日才剛在印尼羽球公開賽封王，成為台灣羽壇史上在超級1000系列賽事男單摘冠的第一人。（編輯：張雅淨）1080725