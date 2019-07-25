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U12少棒賽冠軍盃亮相 12隊台南較勁

最新更新：2019/07/25 19:01
2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會25日在台南文化中心舉行，世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）為本屆冠軍獎盃揭幕。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日
2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會25日在台南文化中心舉行，世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）為本屆冠軍獎盃揭幕。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽將於明天在台南市登場，12支參賽隊伍今天同時出席在台南文化中心舉辦的開賽記者會，此次賽事的冠軍盃同時亮相，激勵小球員們全力以赴。

比賽將於明天起安排在台南市亞太國際棒球訓練中心的少棒主、副球場、與善化棒球場進行。12支參賽隊伍分為兩組，地主中華隊分至A組，與日本、古巴、捷克、南非、斐濟同組。B組則有衛冕冠軍美國隊，以及韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉、義大利。

開賽記者會中安排所有參賽隊伍出席，各隊先禮後兵。隨後由世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）揭開冠軍盃上的紅布，宣告此次賽事正式展開。

台南市長黃偉哲在開賽記者會致詞時表示，這次比賽是第一次在亞太國際棒球訓練中心的全新球場舉辦，台南市會用最大的熱情與活力來迎接各代表隊的成員。希望選手們除了比賽，也能獲得好的友誼。

黃偉哲提到，這次的比賽場地雖然先前有一些狀況，但在市府全力整備下，所有軟硬體在開賽前都已順利備妥。主辦比賽的世界棒壘球總會、還有許多專業人員，都對新球場有很高評價。雖然大家對新球場會有更高的標準來審視，希望把目光焦點集中在選手們的表現，希望比賽精彩、順利。（編輯：黃世雅）1080725

2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會25日在台南文化中心舉行，本屆共計12隊參賽，角逐冠軍獎座，記者會中致贈各隊小禮物。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日
2019第5屆U12世界盃棒球錦標賽開賽記者會25日在台南文化中心舉行，本屆共計12隊參賽，角逐冠軍獎座，記者會中致贈各隊小禮物。中央社記者楊思瑞攝　108年7月25日
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