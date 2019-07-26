悍將與選秀首輪江國豪達共識 簽約金540萬

中華職棒富邦悍將隊今年選秀首輪指名投手江國豪（右），26日以簽約金新台幣540萬元、月薪10萬元及激勵獎金150萬元完成簽約加盟。左為悍將二軍投手教練王建民。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月26日

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職富邦悍將今年季中選秀第一輪指名投手江國豪，今天以簽約金540萬元、月薪10萬元，另有激勵獎金150萬元完成簽約，選定60號作為球衣背號，正式加入悍將。

悍將今年在季中選秀共選進10名新秀，其中第一指名為21歲投手江國豪，為國立台灣體育運動大學的王牌投手，多次披上國家隊戰袍，經過成棒隊2年洗禮後，今年決定參加選秀，挑戰更高層級的職棒。

江國豪曾在棒球訓練營接受悍將二軍投手教練王建民指導，江國豪表示，不管是投球姿勢調整，或球種運用都受益良多。江國豪也表示，富邦悍將一直是最想加入的球隊，「真的很開心能加入悍將投手群，也能繼續跟著王建民教練一起學習。」

江國豪指出，很期待與台體大學長范國宸，以及好朋友陳仕朋、游霆崴當隊友，期許自己能快速跟上學長們的腳步，一起為球隊貢獻。

江國豪表示，特別感謝家人及學生時期每個階段的教練，還有棒球路上幫助過他的人，讓自己能無後顧之憂朝夢想邁進。江國豪說：「會保持熱愛棒球的初心，並付出加倍的努力，提升投球穩定度，強化心理素質，勇於挑戰職棒強打者，為球隊做出最大貢獻。」

目前選秀首輪前4順位都已完成簽約，味全龍狀元劉基鴻簽約金590萬，第二順位為中信兄弟的岳政華，簽約金520萬，第三順位為江國豪，第四順位為統一獅的林安可，簽約金530萬元。（編輯：吳協昌）1080726