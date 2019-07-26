瓊斯盃女籃彭詩晴拉尾盤 中華藍勝菲律賓開胡

（中央社記者龍柏安台北26日電）中華藍今天靠著彭詩晴在延長賽獨拿9分，率隊拉出一波14比4的攻勢奠定勝基，終場99比91擊敗菲律賓，在2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事拿下首勝。

中華藍前2天依序輸給日本與中華白，今天經歷延長賽後首勝總算入袋，全場拿下21分、8籃板、5助攻與2抄截的彭詩晴坦言：「壓力有減少一點，畢竟前面吞下了2連敗。」

今天開局菲律賓就展現傲人長程火力，首節3分球投9中7，所幸中華藍仍能緊咬比數，第4節最後45.2秒，長人蔡佩真在籃下反手放進超前分，將比數以82比80取得領先。

可惜回頭菲律賓靠著切入得手，再將比分扳平，藍隊正規賽和對手打平，沒想到延長賽後戰況丕變，彭詩晴跳出來接管比賽，個人獨拿9分，也成了贏球的頭號功臣。

彭詩晴坦言，她就是憑著一股不服輸的精神，畢竟前2場都輸球，壓力一定會有，不過她也肯定隊友的表現，「大家都不放棄拚到了最後。」

主控黃凡珊今天攻下最高的23分，老將蔡佩真也有17分、12籃板、7助攻、4抄截與2阻攻的全方位表現，賽後她坦言，自己前兩場打得並不理想，教練也特別告訴她「不能太溫柔」，因此今天在進攻端打得更有侵略性。

以拿坡里世界大學運動會女籃代表隊為班底的中華白，今天面對人高馬大的紐西蘭，團隊籃板以17比42全面棄守，終場以78比97吞敗。

白隊以黃鈴娟的19分最高，陳薇安也有18分、3助攻，紐西蘭則以庫克斯（Micaela Cocks）的21分最高。（編輯：張雅淨）1080726