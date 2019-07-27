中華明星隊2隻老虎都是側投 黃子鵬：良性競爭

中職明星賽27日登場，中華明星隊黃子鵬（前）和業餘王牌吳昇峰都是側投，黃子鵬說，先前曾在國家隊與吳昇峰當隊友，「他場上抗壓性很好，此次是良性競爭」。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職明星賽今天登場，中華明星隊有「2隻老虎」、都是側投，分別是黃子鵬和業餘王牌吳昇峰；黃子鵬說先前曾在國家隊與吳昇峰當隊友，「他場上抗壓性很好，此次是良性競爭」。

中職明星賽此次分為2隊，分別為票選出的中職明星隊，以及由世界12強棒球賽中華隊教練團選出的中華明星隊，2隊預計打2場對抗賽。

中華明星隊中有Lamigo桃猿隊投手「老虎」黃子鵬，還有合作金庫成棒隊投手「虎虎昇峰」吳昇峰，2隻「老虎」都是側投；黃子鵬表示，因為投球姿勢，業餘時期就有追蹤吳昇峰，2人曾一同入選2017年荷蘭港口盃棒球邀請賽中華隊。

黃子鵬表示，因為同為側投，有機會常跟吳昇峰交流討論，包括一些球路、角度等，「他是業餘很強的投手，重要國際賽登板都很穩，抗壓性很好」。

吳昇峰和黃子鵬都是側投，此次一同入選中華明星隊，黃子鵬說當作良性競爭，也可以藉此測試自己的實力，至於2人的差別，黃子鵬笑說：「吳昇峰投球風格比較剛猛」。

黃子鵬為Lamigo桃猿隊近年倚重的牛棚投手，但下半季出賽略有狀況，7月中下二軍調整，黃子鵬表示當作充電，每天維持訓練，調整方式跟在一軍沒有太大差別；首度參加明星賽，黃子鵬笑說很特別，「最想對決恰哥（彭政閔），這是他最後一次打明星賽了」。（編輯：張芷瑄）1080727