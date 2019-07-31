藍寅倫轟超前3分砲 桃猿逆轉勝獅

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，雖然獅隊一開始取得領先，不過桃猿在5局下攻5分大局，包含藍寅倫的超前3分砲，終場以7比3擊退獅隊。

桃猿今天派出剛從終結者回到先發的冠猛，4局上遇到亂流，潘武雄敲安打後，陳鏞基獲得保送，之後冠猛臨時因傷退場，緊急換上翁瑋均，不過被郭阜林敲出二壘安打，帶有2分打點，林祖傑再補上1打點安打，獅隊取得3比0領先。

桃猿於5局下展開反攻，滿壘時林立敲出安打，帶有2分打點，藍寅倫再轟出超前3分全壘打，反倒以5比3取得領先。7局下滿壘時朱育賢敲出安打，桃猿再添2分，終場就以7比3擊退獅隊，單場MVP由敲超前轟的藍寅倫獲得；下半季桃猿以1場勝差，落後第一名的富邦悍將，獅隊則是墊底。

這場比賽雙方都推出多名投手，桃猿因為先發投手冠猛僅投3.1局就傷退，依序換了翁瑋均、葉家淇、黃偉晟、林柏佑、黃子鵬及陳禹勳上場，勝投由葉家淇獲得，這是他本季也是生涯第2勝。

獅隊的亞力克由於是在中職第一次先發，僅用58球投4局，被敲2支安打，送出4次三振，沒有失分。接替的王玉譜投0.2局失3分，傅于剛、鄭鈞仁、黃竣彥都有失分，僅最後一任劉軒荅投1局無失分。（編輯：劉學源）1080731