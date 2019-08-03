亞洲盃射箭賽 蘇思蘋闖進反曲弓個人金牌戰

（中央社記者龍柏安台北3日電）「越到緊要關頭，越是不怕越敢衝。」這是蘇思蘋啟蒙教練倪大智對愛徒的評價，今天蘇思蘋在亞洲盃射箭反曲弓個人對抗賽4強，從0比4落後下逆轉闖進金牌戰，做了完美詮釋。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，今天進行反曲弓男、女個人對抗賽，在資格賽排名第6種子的蘇思蘋，一路輕鬆過關，僅有在4強碰到南韓好手張珉喜，才遭遇挑戰。

前2局射完，蘇思蘋以0比4落後，第3局射平後則追至1比5，沒想到絕境中她展開絕地大反攻，連趕2局將比分追成5比5，透過加射決勝負。

沒想到第一次加射，蘇思蘋和張珉喜雙雙飆出10分箭，依照比賽規則，只要加射雙方都是10分箭時，得再加射1支，若分數仍相同，就比較箭位與靶心距離，但這回蘇思蘋以9比8強壓對手，也如願拿下金牌賽門票。

去年蘇思蘋在個人對抗賽拿下銅牌，今年賽前她撂下豪語，要拿下女團與個人賽雙金，如今個人賽順利挺進壓軸金牌戰，她開心地說：「我說到做到。」

由於隊友們都早早出局，因此最後的4強賽，蘇思蘋與張珉喜的對決，也成了全場焦點，她也笑說：「這種感覺也挺好的。」

蘇思蘋6日金牌戰的對手，同樣是來自南韓的射手車松熹，中華隊反曲弓女子隊教練宋佳駿則認為，蘇思蘋的表現非常沉穩，只要金牌戰放手一搏，他對蘇思蘋奪金充滿信心。（編輯：張芷瑄）1080803