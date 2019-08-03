葉家淇飆157公里速球 平羅嘉仁本土紀錄

中職Lamigo桃猿隊左投葉家淇（圖）3日對富邦悍將隊中繼時，飆出157公里球速，追平富邦悍將隊羅嘉仁2015年締造的本土投手紀錄，且葉家淇投出的14顆球中，有9顆飆破150公里。中央社記者張新偉攝 108年8月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）Lamigo桃猿左投葉家淇今天對富邦悍將中繼時，飆出157公里球速，追平羅嘉仁2015年締造的本土投手紀錄，依照聯盟規定，最高值若與次高落差在5公里以內，就予以承認。

葉家淇今天在對富邦悍將的比賽中，於6局下登板，結果投第2顆球就飆到157公里，追平富邦悍將投手羅嘉仁在2015年達成的本土投手最快球速紀錄。且葉家淇投出的14顆球中，有9顆飆破150公里。

對於球速認定規則，聯盟規定若出現最快或最慢球速，不得超過或低於當場第2快或慢球速5公里以上，不過葉家淇除了這顆157公里的球，另外還有3顆154公里，差距在5公里以內，聯盟予以承認。

葉家淇為速球派左投，今年已是生涯第5個球季，剛在7月19日投1.1局無失分，拿下生涯首勝；7月31日則是投1.2局無失分，獲得第2勝。葉家淇今天投1局，投出1次保送，但有1次三振，無失分，進帳生涯首次中繼成功，目前防禦率8.38。（編輯：方沛清）1080803

中職Lamigo桃猿隊左投葉家淇（後）3日對富邦悍將隊中繼時，飆出157公里球速，追平富邦悍將投手羅嘉仁2015年達成的本土投手最快球速紀錄。中央社記者張新偉攝 108年8月3日