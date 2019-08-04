亞洲盃射箭賽 蘇思蘋6日拚雙金

（中央社記者黃巧雯台北4日電）中華隊反曲弓女將蘇思蘋繼在亞洲盃射箭賽女子組個人賽闖進金牌戰後，今天混雙賽事與陳昭升搭檔，同樣勇闖金牌戰，6日將力拚個人賽和混雙金牌。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天繼續在台北田徑場進行男團、女團、混雙團體賽。

已拿下女子反曲弓個人賽金牌戰門票的蘇思蘋，首度和陳昭升搭檔混雙，8強賽擊敗澳洲後，4強賽遇上南韓。

蘇思蘋與陳昭升第1局33比37不敵對手，以0比2落後，隨後連拿2局，反倒以4比2超前，第4局雙方再戰成37比37平手，蘇思蘋與陳昭升最終以5比3順利挺進金牌戰。

一舉拿下2張金牌戰的門票，讓剛滿17歲的蘇思蘋很開心，她透露，出發前（母隊）教練倪大智跟她說：「如果拿不到金牌，就不要回來了！」儘管教練一席話讓蘇思蘋有壓力，但她換個角度想，瞭解教練是肯定她的表現。

蘇思蘋這次從個人賽到混雙賽事，連贏南韓3場，她透露，彼此互動也從一開始韓國選手會開心向她打招呼，「今天早上碰到時，她們的笑容都沒了，還裝作不認識我，有點小尷尬。」

即將就讀台灣體大的陳昭升，個人賽提前落馬，團體賽不敵馬來西亞，僅挺進銅牌戰，陳昭升轉戰混雙賽事，迅速調整心態，他說：「就當做在練習、放開射，沒給自己什麼壓力。」

蘇思蘋、陳昭升6日金牌戰又會對戰馬來西亞，陳昭升喊話，除了目標將把金牌留在台灣外，也要拿下個人在國際賽的第一面獎牌。

另外，團體賽方面，中華男子反曲弓隊闖進銅牌戰，而女子隊表現失常，八強賽2比6不敵澳洲，無緣4強。（編輯：管中維）1080804