亞洲盃射箭賽 王律勻拚2金1銅

（中央社記者黃巧雯台北4日電）中華隊複合弓女將王律勻除了在個人賽收下金牌戰門票外，今天亞洲盃射箭賽混雙、女團賽事再有斬獲，分別闖進金牌戰、銅牌戰，5日將力拚2金1銅入袋。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天繼續在台北田徑場進行男團、女團、混雙團體賽，5、6日將分別進行複合弓、反曲弓獎牌戰。

生涯第3度參加國際賽的王律勻，昨天先是在個人賽逆轉挺進金牌戰，今天在女團賽事，則是在8強賽扳倒香港，但4強賽以216比219不敵馬來西亞，無緣爭金。

混雙賽事方面，王律勻與陳宏溢聯手8強賽擊敗香港，4強賽和泰國交手，戰局一度陷入膠著，前兩趟兩隊都射出36、38分戰成平手，第3趟泰國射出3支10分箭，中華隊總分112比113、落後1分。

中華隊第4趟靠著兩支10分箭開場，以149比149扳平，必須透過加射決勝負，結果王律勻、陳宏溢頂住壓力，兩支10分箭收尾，反觀泰國隊還失手、出現1支5分箭，終場中華隊就以20比14獲勝闖進金牌戰。

王律勻首度搭擋學弟陳宏溢即勇闖金牌戰，她賽後稱讚學弟「很罩、他超穩的」。

陳宏溢不諱言比賽時會緊張，但在混雙賽事一改先前團體賽想太多的缺點，反而狀況更穩定，他說：「比賽中我和學姐會互相提醒，同時用擊掌的方式給對方鼓勵，這種感覺很棒。」

另外，男子複合弓團體賽，中華隊陳宏溢、林家慶、張皓勛8強賽對戰菲律賓，以216比219吞敗，無緣獎牌。（編輯：林沂鋒）1080804