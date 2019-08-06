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蘇思蘋10分箭改判為9分 亞洲盃雙金夢碎

最新更新：2019/08/06 14:47

（中央社記者龍柏安台北6日電）蘇思蘋在第5局的1支10分箭，經主審判定後改成9分，原本做好加射準備的她，只能無奈接受結果，而一旁的南韓射手車松熹，在得知拿到金牌後，還有些搞不清楚狀況。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，今天下午在台北田徑場進行反曲弓個人對抗賽獎牌戰，蘇思蘋上午才和搭檔陳昭升聯手，在反曲混雙奪得金牌，沒過多久她提弓再戰，希望兌現自己賽前許下的雙金承諾，可惜這回差了一點。

蘇思蘋在個人賽壓軸金牌戰，開局先以2比0取得領先，不料接下來她連丟2局，陷入2比4落後，第4局雙方以27比27射平，總積分仍以3比5落後。

關鍵第5局蘇思蘋飆出9、10、9的28分，以1分之差險勝南韓，原開心地將積分追成5比5平，要透過加射決勝負，不料經大會主審確認，將蘇思蘋的10分箭改為9分，也讓結局戲劇化翻轉，反由南韓以6比4拿下奪金。

比賽結束後，蘇思蘋仍有些失落，她坦言，當下她已經做好加射準備，主審改判後，教練比她還失望，她只能故作輕鬆，安慰教練。

中華反曲弓女子隊教練宋佳駿則坦言：「當下不論是我們，還是南韓隊，都以為蘇思蘋那支是10分，就連南韓教練都要選手做加射準備，誰都沒想到那支居然是9分。」

宋佳駿強調，教練團最後也確認過那支箭，的確沒有壓到10分線，「的確是支9分，就算那箭只有擦邊，我們一定會據理力爭。」不過就算無奈，也只能接受這個結果。

今年蘇思蘋在亞洲盃混雙奪金、個人賽摘銀，仍是反曲弓的最大贏家，至於昨天複合弓中華隊也拿下1金、1銀與1銅，這次亞洲盃地主累計共拿下2金、2銀、1銅。（編輯：屈享平）1080806

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