電影夢幻成真場景 洋基白襪2020年再現[影]

MLB 8日宣布，2020年將在愛阿華州一處玉米田旁的棒球「夢幻之地」，舉辦一場紐約洋基對上芝加哥白襪的比賽。（圖取自大聯盟網頁mlb.com/video）

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天宣布，在愛阿華州一處玉米田旁的棒球「夢幻之地」，2020年將舉辦一場紐約洋基對上芝加哥白襪的大聯盟比賽。

那座球場因為1989年的電影「夢幻成真」（Field of Dreams）而成名，將作為大聯盟球隊比賽的獨特背景，已成美國消遣娛樂的文化試金石。

比賽將於2020年8月13日進行，在愛阿華州東邊農村的那座球場將布置8000個臨時座位，這也是愛阿華州史上第一場大聯盟比賽。

洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）說：「能在這樣具指標性且舒適環境下展開我們美好的比賽，同時宣揚這部電影的傳奇，真是莫大的榮幸。」

「我全心期待這次的體驗，將能成為例子，說明為何棒球仍是珍貴的美國消遣娛樂。」



▲影片來源：大聯盟網頁

此舉是大聯盟近期將比賽帶到指標性場地進行的其中一次，其他還有洋基和波士頓紅襪今年在倫敦的比賽、一場在少棒之家，賓州的威廉波特（Williamsport）舉辦的年度賽事，和今年在大學世界大賽的場地，內布拉斯加州的奧瑪哈（Omaha）進行的比賽。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）說：「身為一個連結各世代而自豪的運動」，大聯盟很期待將例行賽帶到「夢幻成真」的場地進行。

「我們期待慶祝，如電影中所描述在愛阿華州這個特殊的玉米田，如何將人們聚集起來的長遠訊息。」

30年前拍攝的「夢幻成真」電影，由凱文科斯納（Kevin Costner）、詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones）、雷李歐塔（Ray Liotta）、藍開斯特（Burt Lancaster）主演。

故事的核心是凱文科斯納飾演的農夫，利用他的玉米田蓋起一座球場，並吸引已經成仙的已故傳奇球星到那裡打球。

「無鞋喬」喬傑克森（Joe Jackson）是「夢幻成真」片中出現的其中一個傳奇球星，他曾牽扯到1919年放水醜聞「黑襪事件」，他的前東家白襪這次也會參加比賽。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080809