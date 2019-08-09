不受更改火車班次影響 林泓育灌5打點桃猿勝獅

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）中華職棒今天在花蓮棒球場的比賽，Lamigo桃猿對統一獅，雖然桃猿賽前受到更改火車班次影響較晚到球場，不過5局上林泓育轟超前3分砲，整場灌5打點，桃猿以10比5奪勝。

1局下獅隊率先展開攻勢，林靖凱敲安打後，利用暴投及捕逸跑到三壘，之後江亮緯選到保送再盜上二壘，接著楊家維敲出二壘安打，帶有2分打點，高國慶再補上1打點安打；4局下獅隊再攻下1分，取得4比0領先。

獅隊先發投手羅里奇前4局展現壓制力，送出9次三振，沒有失分。不過5局上出現變化，滿壘時藍寅倫敲出安打，帶有2分打點，之後林泓育更是轟出3分砲，反以5比4領先，這也是林泓育本季第19轟。

6局上桃猿再攻下4分大局，郭嚴文先敲出陽春砲，這是花蓮棒球場史上第100轟，接著廖健富、林承飛敲安打，陳晨威再遭觸身形成滿壘，藍寅倫也選到保送，擠回1分，林泓育再敲2打點二壘安打。

雖然7局下林靖凱敲三壘安打後，江亮緯再擊出內野安打，獅隊追回1分；不過下個半局桃猿也靠著陳晨威的三壘安打，及藍寅倫的內野安打得1分。終場桃猿以10比5奪勝，與富邦悍將並列下半季第一名，單場MVP為5打數3安打、包辦5分打點的林泓育。

桃猿先發投手王溢正在首局過後狀況漸穩，主投6局被敲出8支安打，投2次保送，飆出10次三振，失4分；雖然沒有優質先發，不過王溢正仍拿下第10勝，是繼隊友尼克斯、李茲之後本季第3人勝投達雙位數，也是本土投手首人。

桃猿今天移動到花蓮時，原訂中午的火車班次受利奇馬颱風影響取消，因此只能下午分兩批搭火車移動到花蓮，大部分球員都是站位，在下午5時趕到球場，沒辦法進行賽前打擊練習，不過仍奪下勝利。（編輯：張佑之）1080809