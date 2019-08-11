MLB大都會4比3逆轉國民 火燙表現笑納8連勝

（中央社紐約10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會今天推出「雷神」辛德賈德擔任先發迎戰華盛頓國民，繳出7局僅失2分好投，加上8局下打線發揮逆轉比賽，終場以4比3擊退國民，笑納近期8連勝。

辛德賈德（Noah Syndergaard）開局遇上亂流，首局就被國民第4棒打者蘇鐸（Juan Soto）轟出2分砲，所幸2局開始後隨即回穩，沒有再掉分。

辛德賈德今天主投7局被敲7安僅失2分，送出5次三振和2次保送，平手時下場無關勝敗。牛棚投手魯戈（Seth Lugo）接替上場，主投2局被敲1安掉1分，送出3次三振沒有保送，本季第5場勝投入袋。

4局下，大都會第4棒打者戴維斯（J.D. Davis）先是鎖定國民先發投手寇賓（Patrick Corbin）一顆82英里的滑球，扛出一發陽春彈，接著上場打擊的拉莫斯（Wilson Ramos）再添一轟，兩人上演背靠背煙火秀，將比數追成2比2平手。

儘管國民首局開轟的第4棒打者蘇鐸8局上再敲一發全壘打，大都會下半局吹起反攻號角，代打上陣的吉約梅（Luis Guillorme）開轟，以及戴維斯的高飛犧牲打送回致勝超前分，幫助球隊終場以一分差贏得比賽。

國民全隊共擊出8支安打，多於大都會的5支，但國民終場仍不敵大都會吞下敗仗。

國民先發投手寇賓今天主投6局挨3安，掉了2分都是自責分，送出8次三振和1次保送。後援上陣的投手羅德尼（Fernando Rodney）被敲2安失2分苦吞本季第5敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：林治平）1080811