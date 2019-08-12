田中將大8局0失分 洋基1比0完封藍鳥

（中央社多倫多11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基日籍投手田中將大，今天先發投8局1分未失，與後援1局無失分的柴普曼聯手完封對手，加上賈德納打回關鍵1分，最終客場1比0擊敗多倫多藍鳥。

洋基、藍鳥4連戰的最後一場比賽，兩隊分別由田中將大、松頓（Trent Thornton）先發。

洋基的田中將大今天投8局，有4次三振、沒有保送，僅被擊出3支零星安打，沒有丟掉任何分數，在球隊贏球後拿下勝投，本季至今戰績8勝6敗。

在投完8局後，田中將大在9局下半續投，在被該局首名打者德魯瑞（Brandon Drury）敲出安打上壘後退場，洋基在壘上有人情況下，換上「火球男」柴普曼（Aroldis Chapman）後援。

柴普曼先讓代打的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出雙殺，接著雖被畢歇特（Bo Bichette）打出中間方向安打，但隨即三振畢吉歐（Cavan Biggio）化解失分危機，除讓洋基以1比0獲勝，自己也收下第31次救援成功。

藍鳥的松頓今天表現不遑多讓，前4局還保持完全比賽的內容，直到第5局才出現狀況。

他在5局上半先被洋基該局首名打者厄謝拉（Gio Urshela）敲出二壘安打，下一棒的賈德納（Brett Gardner）再揮出右外野深遠的場地二壘安打，讓洋基拿下兩隊在這場比賽唯一的1分。

松頓今天投6局有6次三振、1個保送，被打出3支安打丟掉1分自責分，但這唯一的1分失分讓他吞下敗投，本季至今他的戰績4勝8敗。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080812