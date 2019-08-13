托瑞斯單日3轟灌7打點 洋基雙重賽連勝金鶯

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在主場與巴爾的摩金鶯進行雙重賽，洋基打者托瑞斯不僅首戰開轟，第2戰更扛出雙響砲，單日扛3轟、進帳7分打點的優異表現幫助球隊2連勝金鶯。

托瑞斯（Gleyber Torres）在雙重賽繳出3轟、7分打點，成為洋基單日進帳兩場勝利的重要功臣。

洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）今天在第一戰開局小遇亂流，被對手先馳得點。

但1局下洋基第3棒打者葛雷戈里斯（Didi Gregorius）敲出3分砲超前比分，擔綱第5棒指定打擊的托瑞斯再補上陽春砲，將比數拉開到4比1。

洋基第2棒打者厄謝拉（Gio Urshela）和第7棒打者梅賓（Cameron Maybin）也分別在5局下與6局下開轟。洋基終場就以8比5擊敗金鶯，主投6局失3分的派克斯頓本季第8勝入袋。

金鶯打線首戰共敲7支安打，先發投手伊諾亞（Gabriel Ynoa）主投6局挨7安，其中包括4發全壘打，失掉7分全是自責分，苦吞個人本季第7敗。

雙重賽第2戰，此役擔任第4棒打者的托瑞斯5局下鎖定對方投手一顆時速84英里的滑球，扛出一發左外野3分砲，幫助洋基5局打完以8比3領先金鶯。

棒子火燙的托瑞斯6局下再把握壘上有人機會，鎖定第一顆球就出棒，將小白球送出全壘打大牆，這發3分砲一口氣將比數拉開至11比3。

托瑞斯在第2戰繳出猛打賞、雙響砲，一共灌進6分打點，洋基終場就以11比8收下今天第2勝。

洋基打線此役共敲出12支安打，先發投手葛林（Chad Green）投1.1局無失分就下場，接棒的後援投手曼提普利（Joe Mantiply）投3局被敲3安失3分，送出2次三振和2次保送，收下個人本季首場勝投。

金鶯打線則敲出9支安打，先發投手布拉克（Ty Blach）主投4局挨7安失7分，其中6分是自責分，吞下個人本季首敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080813