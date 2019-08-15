桑傑士3分砲建功 洋基力克金鶯16連勝[影]

（中央社紐約14日綜合外電報導）靠著安打串連和桑傑士（Gary Sanchez）3分砲幫忙，美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天首局就攻得4分奠定勝基，終場6比5力克巴爾的摩金鶯，對戰豪取16連勝。

本季洋基金鶯系列賽已經全部結束，洋基取得一面倒的17勝2敗戰績。這是1959年洋基對奧克蘭運動家前身堪薩斯市運動家（Kansas City Athletics）拿下17勝5敗戰績以來，洋基在單一球季對戰單一球隊最多勝利紀錄。

而洋基對戰金鶯16連勝，也是他們1927年對金鶯前身聖路易布朗（St.Louis Browns）21連勝以來，洋基在單一球季對單一球隊最長的連勝紀錄。

此役桑傑士首局首打席相中金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）的變速球大棒一揮，把球送到中外野牆外。這是他本季第26支全壘打、對金鶯的第10支，也是洋基本季對戰金鶯敲出的第61轟。

而桑傑士本季對金鶯投手群敲出第10轟，也是繼托瑞斯（Gleyber Torres）之後，洋基第2位對金鶯全壘打來到雙位數的打者。桑傑士加上托瑞斯（本季對金鶯13轟），則是繼賈里格（Lou Gehrig）與貝比魯斯（Babe Ruth）之後，洋基第2對在單一球季面對單一球隊敲出雙位數全壘打的球員。

賈里格和貝比魯斯1927年對波士頓紅襪各有11轟。

洋基先發投手哈普（J.A. Happ）今天5局投球被敲出6支安打失兩分，拿下勝投，戰績來到10勝7敗，是洋基本季第2位勝投數來到雙位數的投手。今天也是他近6場先發首度沒有挨轟，另交出6次三振和3次保送。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080815