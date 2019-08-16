本季一軍最年輕野手林靖凱 8月打擊率破4成

中華職棒統一獅隊野手林靖凱今年4月26日首度在一軍出賽，7月底剛滿19歲，為本季目前為止，在一軍有出賽紀錄中最年輕的野手。中央社記者謝靜雯攝 108年8月16日

（中央社記者謝靜雯新北16日電）統一獅隊19歲野手林靖凱是本季一軍出賽年紀最小的野手，他8月回到一軍後手感維持不錯，單月打擊率破4成，他自評強烈企圖心是關鍵，代總教練劉育辰則表示對手已經開始研究。

林靖凱今年4月26日首度中職一軍出賽，7月底剛滿19歲，為本季目前為止，在一軍有出賽紀錄中最年輕的野手，第2年輕的野手為Lamigo桃猿隊的邱丹。

林靖凱上半季一軍出賽表現不算特別突出， 總計24打數敲出6支安打，出賽打擊率2成50，5月底因為守備練習踩到球扭傷下二軍，直到8月才重回一軍出賽，回到一軍後打擊手感不錯，目前8月連10場出賽敲安，8月總計47打數敲出19支安打，二壘打、三壘打各1支，單月打擊率4成04。

林靖凱表示，5月底受傷其實有點遺憾，一直希望可以趕快歸隊，回到一軍舞台想要表現的企圖心非常強烈，打擊狀況不錯；林靖凱目前一軍多打開路先鋒、守二壘，他表示已經習慣打一棒的角色，至於守備，一軍強度還是有差，球打來的速度、環境也比較熱鬧，需要更專注在場上。

劉育辰表示，林靖凱目前打擊狀況不錯，但近幾場觀察，手感已經不如剛回一軍時火燙，有感覺到對手已經針對林靖凱研究，接下來要觀察他長期在先發位置，還能不能有好的打擊發揮。（編輯：吳協昌）1080816