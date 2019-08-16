勝投王伍鐸去留兩天內決定 悍將牛棚調度微調

（中央社記者謝靜雯新北16日電）中職富邦悍將隊今天交手統一獅隊，去年中職勝投王伍鐸期末考投5局失2分、無關勝敗；總教練陳連宏說，明、後天定去留，而投手林羿豪狀況不佳，考慮與投手王尉永上場順序對調。

伍鐸（Bryan Woodall）去年整季出賽28場（27場先發），戰績14勝10敗，出賽防禦率3.25，為去年中華職業棒球大聯盟勝投王，但今年表現不理想，今天賽前19場出賽（16場先發），戰績2勝11敗，出賽防禦率偏高5.26；賽前先發出賽吞下7連敗，上次先發出賽拿下勝投已是5月4日。

中職31日洋將大限將近，伍鐸這次先發出賽被視為期末考，前3局僅被敲出1支安打失掉1分，4局被潘武雄敲出陽春砲再掉1分，今天總計投5局被敲4支安打，失掉2分責失分、無關勝敗。

伍鐸用球數僅82顆就退場，陳連宏表示，觀察後半段伍鐸球被對手掌握確實，就提前換下場。伍鐸本季出賽狀況不佳，伍鐸也一直在找原因、想辦法修正，今天球的尾勁有比較好，變化球位置也有投出來，投球內容又更細膩。

至於伍鐸去留，陳連宏說，明、後天決定，因中職一、二軍上下時程限制，目前已沒有再給伍鐸下二軍調整空間，如果新洋投班華德（Travis Banwart）本週有在一軍出賽，伍鐸應該就不會留下；如果班華德沒出賽，就是伍鐸續留。

悍將今天比賽前半段多處於領先，8局後援投手林羿豪出狀況，接連被敲安打退場，球隊終場以3比4吞敗，林羿豪吞下近期後援出賽3連敗。

陳連宏表示，林羿豪近況較不理想，球速、尾勁都不如之前，目前牛棚投手角色可能會微調，考慮將林羿豪負擔的投球局數往前移到7局，與布局投手王尉永上場順序對調，但還是要視對手棒次調整。（編輯：李明宗）1080816