劉軒荅獅隊投手群出賽最多 新球季有望爭先發

中華職棒統一獅隊投手劉軒荅首個完整球季，目前為止出賽數為全隊投手群中最多，也是教練團信任的中繼戰力，教練團表示，明年有機會讓劉軒荅朝先發調整。中央社記者謝靜雯攝 108年8月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）統一獅隊投手劉軒荅首個完整球季，目前為止出賽數為全隊投手群最多，也是教練團信任的中繼戰力，他自評中規中矩，進步的空間多；獅隊教練團說，明年有機會讓劉軒荅先發調整。

劉軒荅去年加盟獅隊，去年一軍後援出賽3場，今年開季前教練團原本也設定讓劉軒荅以先發投手的定位調整，但球隊中繼投手群出狀況，投手教練鄭博壬表示，劉軒荅表現很穩定，讓教練團放心，所以先讓他擔任中繼、長中繼角色、穩定牛棚，但明年考慮讓他調整為先發投手。

劉軒荅今天賽前本季一軍出賽39場，總計投42.2局，戰績2勝、12中繼成功，出賽防禦率3.59，出賽場數、投球局數是獅隊牛棚投手最多；劉軒荅坦言，上週球隊到花蓮棒球場比賽時，就有感覺到身體有點疲勞，不斷透過訓練調整，希望能維持穩定的狀態。

劉軒荅近幾場出賽，被打長打偏多，他直言投手都會被打安打、長打上壘，重要的是面對場上有危機狀況時，要怎麼冷靜的處理。

對於目前為止本季出賽表現，劉軒荅自評中規中矩，每次出賽都有做好與做不好的地方，退場後會跟教練團討論，包括配球策略、進壘角度，尋找適合的投球機制，希望不斷處於學習的狀態。

劉軒荅目前本季拿下12次中繼成功、排名第4，對於中繼王不特別去強求，上場就想辦法完成教練團交代的任務。

鄭博壬表示，今年獅隊可以放在先發投手輪值的球員不少，但明年有機會考慮讓劉軒荅先發調整；對於先發或者牛棚投手定位，劉軒荅表示如果有先發機會，就盡力爭取，但無論定位是什麼，對球隊有幫助最重要。（編輯：張芷瑄）1080817