王柏融2打點火腿中止9連敗 英雄訪問再秀日文[影]

（中央社記者謝靜雯台北17日）旅日火腿隊野手王柏融本季小傷勢不斷，14日比賽重回先發，今天與樂天隊交手，3局關鍵安打，一棒送回2分，火腿隊終場以6比1拿勝、中止近期9連敗，王柏融登上英雄訪問再度秀日文。

王柏融本季小傷勢不斷，7月初守備時右肩關節受傷，下二軍休息，直到8月10日重回一軍，但回一軍首場比賽遭觸身球保送，左腳背挫傷，再度休兵，14日傷後重回先發，當天比賽5打數沒有安打表現，15日出賽敲2安，今天與樂天隊交手，先發打第6棒、指定打擊。

王柏融今天2局首打席敲出右外野方向飛球出局，3局火腿隊有攻勢，1人出局後西川遙輝安打、大田泰示選到保送，近藤健介安打，幫助球隊取得2比0領先，清宮幸太郎再選到保送，2人出局、滿壘打擊機會，王柏融敲出右外野方向安打，一棒送回2分，幫助球隊拉大領先差距。

王柏融6局打擊機會吞下三振，7局選到保送上壘，今天總計3打數敲出1支安打，貢獻2分打點，近2場出賽敲安，賽後打擊率2成83；樂天隊今天打線熄火，僅在6局拿下1分，火腿隊6、7局再各添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

王柏融賽後與清宮幸太郎一同站上英雄訪問舞台，王柏融表示，3局滿壘打擊機會，想著一定要把壘上的跑者送回，希望幫助球隊多添分數。

王柏融說，幾次意外的受傷，對球隊的貢獻比賽少，先前受傷在二軍時積極復健治療，就是希望能盡快回到一軍，為球隊的勝利貢獻；王柏融今天有關鍵安打幫助火腿隊中止近期9連敗，他也再秀日文跟主場球迷打招呼：「札幌巨蛋的各位球迷，謝謝你們來幫我加油。」（編輯：張芷瑄）1080817