告別15年的籃球生涯 達欣主控蘇翊傑退休無憾

（中央社記者黃巧雯台北21日電）超級籃球聯賽（SBL）達欣工程籃球隊主控蘇翊傑今天宣布高掛球鞋，除了強調「15年的籃球生涯，夠了也倦了」外，也表達沒有遺憾，並預告接下來將籌備自己的終身大事。

蘇翊傑2005年加入SBL達欣工程籃球隊，並拿下SBL第3季新人王，先後曾待過台灣大、台灣啤酒、富邦勇士，並曾在2012年與2015年兩度挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），分別效力新疆廣匯隊與佛山龍獅隊，並於2016年重返老東家達欣，在SBL歷經12個球季，場均得分9.8分、3.3籃板、4.3助攻。

蘇翊傑今天在社群網站Instagram宣布退休，並透露早在4年前就萌生退休的念頭，他說：「15年的籃球生涯，夠了也倦了。」

對於決定退休是否與達欣先前宣布退出SBL、將重返甲組有關，蘇翊傑強調，與目前大環境情況沒關係。

蘇翊傑表示，他曾經在這條路的起始有幻想、有夢想，這一趟的過程，邊走邊看、邊經歷邊學習，「我了解了兩岸的籃球圈，我很開心，我有這機會了解到」。

蘇翊傑除了感謝家人，也謝謝從高中到職業生涯遇到的教練與支持他的球迷。

展望未來，蘇翊傑明確表達，不會從事籃球相關工作，包括教練等，他透露未來可能投入原本經營的副業，並預告將開始籌備終身大事。（編輯：張芷瑄）1080821