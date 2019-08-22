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林志傑與富邦隊友合體 力挺籃球電影新作

最新更新：2019/08/22 22:21
台灣籃壇球星「野獸」林志傑（中）22日下午宣告正式加盟富邦勇士隊後，晚間隨即與隊友合體，以行動力挺以高中籃球為創作元素的電影。（富邦金控提供）中央社記者龍柏安傳真　108年8月22日
台灣籃壇球星「野獸」林志傑（中）22日下午宣告正式加盟富邦勇士隊後，晚間隨即與隊友合體，以行動力挺以高中籃球為創作元素的電影。（富邦金控提供）中央社記者龍柏安傳真　108年8月22日

（中央社記者龍柏安台北22日電）下午才風光亮相，出席加盟記者會，晚間「野獸」林志傑就與富邦勇士全隊合體，以行動力挺以台灣高中籃球為創作元素的電影「下半場」。

「下半場」今晚在大直美麗華舉行電影特映會，做為贊助商之一的富邦金控，除富邦勇士全隊共襄盛舉，還邀請大專籃球聯賽（UBA）勁旅與高中籃球聯賽（HBL）的南湖、治平高中等一同觀影，分享籃球奮鬥心路歷程。

HBL是近年台灣最夯的籃球賽事，也是許多籃壇好手共同的回憶，富邦總教練許晉哲除是再興中學第1屆籃球隊員，執教後更率領母校以單季全勝之姿拿下隊史首座HBL冠軍，對於電影中描述球隊追求冠軍夢的歷程有十足共鳴。

曾征戰過HBL的球員前鋒張伯維、楊興治，以及後衛賴廷恩受訪時異口同聲表示：「很期待這部電影」。三人並強調，無論當年HBL最後的成績是好還是壞，高中籃球都是籃球生涯中重要經驗，也是人生很棒的回憶。（編輯：方沛清）1080822

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