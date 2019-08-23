獅隊不換洋投 考慮拉新秀吳承諭柯育民上一軍

（中央社記者楊啟芳台北23日電）中華職棒831洋將大限將到來，統一獅總教練劉育辰表示，會以現有洋將陣容打完本季賽事，不會再有變動；新秀部分，除了已經在一軍的林安可，下週可能拉吳承諭、柯育民上一軍。

中華職棒規定，8月31日後球團60人名單不能再有異動，不過劉育辰表示，會以現有的瑞安、羅里奇及亞力克3名洋投，打完剩下的比賽。劉育辰指出，雖然日前有找到新洋將，但卡在工作證等程序問題來不及，因此不會再有洋將變動。

明天獅隊將派出潘威倫先發，對上富邦悍將的洋投伍鐸，25日獅隊先發則是瑞安，至於最近在二軍的林子崴，劉育辰表示，下週會視其他本土投手江辰晏、施子謙狀況，再決定林子崴是否頂替先發。

獅隊教練團於31日前也會決定，是否讓今年季中選秀進來的新人上一軍，劉育辰指出，除了已經在一軍的林安可，投手吳承諭、野手柯育民也有可能，下週就會確定。

前2天林安可皆獲選為單場MVP，昨天前5打數都沒有安打，延長賽關鍵時刻繼續派他上場，沒有換代打，結果敲出再見安打，劉育辰今天說：「希望他多增加一點經驗，如果當時換掉了，就可惜之前的付出了。」

林安可則表示，目前在面對投手時的節奏、感覺還要再加強，業餘時期是投打二刀流，他也說不會放棄投球，但現階段會做好打者的工作。（編輯：張芷瑄）1080823