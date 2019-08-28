桃猿陽耀勳拉傷邱丹上一軍 想變長打型打者

中職Lamigo桃猿隊外野手陽耀勳27日因跑壘拉傷下二軍，28日拉新秀邱丹（圖）上一軍，邱丹表示，之前由於想要追求長打，導致動作跑掉，經教練協助已經改善許多，「追求長打的方向不會改變」。中央社記者楊啟芳攝 108年8月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）Lamigo桃猿外野手陽耀勳昨天因跑壘拉傷下二軍，今天拉邱丹上一軍。邱丹表示，之前由於想要追求長打，導致動作跑掉，不過經過教練協助已經改善許多，未來也會想繼續追求長打。

陽耀勳昨天在對富邦悍將的比賽中，跑壘時腳拉傷，今天降下二軍，改拉新秀邱丹上一軍，桃猿總教練洪一中今天表示，只是輕微拉傷。邱丹是透過去年季中選秀才加入職棒，年僅19歲，這次上一軍是本季第2次。

邱丹在二軍打擊率2成95，有1支全壘打。他表示，其實最近狀況沒有很好，因為想要追求長打導致動作跑掉，不過在二軍時總教練及打擊教練有協助，並進行特訓，把動作調整回來，邱丹說：「追求長打的方向不會改變。」

邱丹今年曾在4月短暫上過一軍，出賽8場，打擊率2成35。邱丹表示，一軍投手的球很犀利，也敢進攻好球帶，而且自己心裡想的球種，跟對方投手真正投出來的球往往不同。

經過幾個月在二軍磨練，邱丹表示，已經適應很多，在二軍時也會利用晚上時間做意象訓練，看著一軍轉播，跟投手節奏。（編輯：張芷瑄）1080828