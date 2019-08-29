行銷台灣意象 體育署鎖定19場國際賽

（中央社記者黃巧雯台北29日電）教育部體育署今天宣布推出形塑台灣品牌國際賽事計畫，將挑選19場國際賽加以輔導，透過賽事行銷台灣意象、地方文化，帶動周邊經濟，明年底前再選出5場，提升國際行銷力道。

體育署從百場在台舉辦的國際賽事中，初步選擇19場具發展品牌潛力的賽事進行輔導，主要依據9項指標，像是「賽事冠名」包含台灣或主辦城市地名、賽事轉播至少觸及3國以上、賽事等級、可帶動人潮規模等。

包括目標在2020年及2022年取得國際田徑總會路跑賽事金標籤認證的新北市萬金石馬拉松與台北馬拉松；賽事紀錄片登上國家地理頻道，行銷台灣森林秘境的棲蘭100林道越野賽、台東國際衝浪公開賽、國際自由車環台公路大賽等。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，透過形塑台灣品牌國際賽事計畫，輔導團將與各賽事主辦單位溝通，協助檢視賽事整體規劃，發掘賽事亮點，並透過舉辦研習活動，強化賽事主辦單位行銷能力，希望明年底前挑選出5場更具標竿性的國際賽事，透過跨部會力量，進一步行銷到國際。

許秀玲以諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽為例，每年吸引國內、外200多隊參賽，因此與嘉義市政府溝通，希望今年能加強賽事轉播，至少讓鄰近參賽國家可透過網路轉播跨境收看這項具有地方特色賽事。

體育署主任秘書葉丁鵬指出，將藉由結合產官學輔導機制，提升在台灣舉辦國際賽事的效益，希望透過賽事行銷台灣意象、地方文化，並帶動賽事周邊經濟效益。（編輯：張芷瑄）1080829