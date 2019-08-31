統一傷兵漸歸隊 吳桀睿盼不再受傷

中華職棒統一獅隊吳桀睿終於傷癒歸隊，重返一軍，雖然回歸首場還有些陌生，不過球感愈來愈好，吳桀睿說，現在最大目標就是不要再受傷。中央社記者楊啟芳攝 108年8月31日

（中央社記者楊啟芳桃園31日電）中職統一獅傷兵陸續歸隊，吳桀睿表示，感覺愈來愈好，現在最大目標就是不要再受傷；對於鄭鎧文揮空率較高，總教練劉育辰說，球隊需要他的長打，因此不會特別改變他的型態。

獅隊上半季不斷出現傷兵，因此陣容也一直調動，上半季以25勝34敗1和、勝率4成24排名墊底，下半季目前也是位居第4名。不過近期獅隊傷兵陸續歸隊，吳桀睿、鄭鎧文已在25日回一軍。

吳桀睿回歸一軍首戰4打數沒有出現安打，還吞下2次三振，不過隔天4打數敲2支安打，昨天更是5打數敲3支安打，包辦1分打點、跑回3分，稱職扮演第2棒。吳桀睿今天說：「對球的感覺有愈來愈好，第1場確實有點生疏，不過不能當藉口。」

吳桀睿是去年撲球導致右肩受傷，經過10個多月才重返一軍，他表示，從醫生同意開始練習，到7月初開始在二軍出賽，中間隔了3、4個月，不過吳桀睿說：「教練也不會讓我太著急，按照復健課表做，復原好才是最重要。」

回一軍之後，吳桀睿的目標只有一個，他笑說：「就是不要再受傷了，每個動完手術的人應該都會這樣說，以前聽學長在分享還會有點聽不懂，但現在知道健康才是最重要的事情。」

獅隊總教練劉育辰表示，吳桀睿回一軍首場跟在二軍時，其實揮空率比以往高很多，「第1場中間時我跟桀睿說，你是Contact（擊球率）很好的選手，以前跟陳傑憲是雙箭頭，不希望你改變打擊型態。」

經過教練提醒後，吳桀睿隔天馬上修正回來，擊球率提高很多，也讓劉育辰稱讚他說：「是解讀比賽能力很好的選手。」

昨天敲出3分砲的鄭鎧文則表示，其實現在狀況普通，還是差在揮空率，「主要是因為心態，一次不好，就會一直想不好的東西。」

不過劉育辰指出，鄭鎧文本來就是被三振率較高的打者，球隊需要他的是長打，因此必須忍受三振數，劉育辰說：「再怎麼調整他就是這樣型態的選手，主要是看使用時機，有使用說明書。」（編輯：吳協昌）1080831