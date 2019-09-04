羅力8局8K屠獅 悍將隊下半季特別會贏1分差

中職富邦悍將隊下半季特別會贏1分差比賽，4日與統一獅隊交手，羅力投8局飆8K、無失分，率隊以1比0拿下近來4連勝，也是下半季第10場1分差拿勝的比賽。圖為5局林哲瑄敲出三壘打。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年9月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職富邦悍將隊下半季特別會贏1分差比賽，今天與統一獅隊交手，羅力8局8K僅被敲出2支安打，壓制獅隊打線，率隊以1比0拿下近來4連勝，也是下半季第10場1分差拿勝的比賽。

中職富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場與統一獅隊交手，兩隊形成投手戰，前4局被沒能拿下分數，悍將隊5局下半靠著林哲瑄三壘打、王正棠內野安打、戴培峰滾地球拿下唯一1分，就靠著這1分順利拿下勝利。

悍將隊上半季1分差比賽戰績5勝7敗，但下半季特別會打1分差比賽，加上今天比賽，下半季1分差比賽戰績10勝2敗。

今天比賽兩隊先發投手表現都不差，獅隊先發投手羅里奇投6局被敲5支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分，優質先發內容但隊友打線沒能支援，吞下個人本季第6敗、近期先發出賽2連敗。

羅力今天展現出色壓制能力，前3局沒被敲出安打，直到4局2人出後才被吳桀睿敲出安打，8局陳鏞基敲出內野安打、靠著短打推進上到二壘，羅力連飆2K化解掉分危機、力守不失分。

羅力今天總計用101球投8局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、無失分，球隊拿下勝利，羅力也拿下個人本季第11勝，賽後防禦率降至3.03。（編輯：吳協昌）1080904