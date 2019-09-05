逆轉俄羅斯組合 王齊麟李洋台北羽賽闖進16強

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋4日在台北羽球公開賽鏖戰3局，以19比21、24比22、21比13逆轉俄羅斯組合，收下16強門票，另一組男雙組合盧敬堯與楊博涵則在首輪止步。

高居大會第2種子的地主男雙組合王齊麟與李洋4日在台北羽球公開賽首輪迎戰俄羅斯組合索松諾夫（Ivan Sozonov）、伊凡諾夫（Vladimir Ivanov），雙方曾在今年3月印度公開賽交手，大戰3局，由「麟洋配」逆轉收下勝利。

兩組人馬4日生涯第2度對決，比賽表定晚間10時10分開打，但比賽延後至約11時才進行，「麟洋配」開賽一度以11比7領先，但技術暫停後，戰況急轉直下，對手連搶5分超前，比賽陷入拉鋸戰，「麟洋配」以19比21讓出首局。

第2局戰局依舊緊繃，「麟洋配」浪費3個局點，才驚險以24比22搶下次局。

「麟洋配」決勝局延續次局氣勢，一鼓作氣以21比13勝出，晉級16強賽，下一戰將迎戰馬來西亞組合徐家銘與劉雋程。

壓軸登場的盧敬堯與楊博涵首輪對決南韓組合徐承宰（Seo Seung Jae）、催率圭（Choi Sol Gyu），最終以23比25、11比21吞敗，首輪止步（編輯：林治平）。1080905