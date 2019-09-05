台北羽賽衛冕失利 李梓嘉年底世界排名拚前10

（中央社記者黃巧雯台北5日電）挑戰台北羽球公開賽男單冠軍2連霸的馬來西亞新星李梓嘉，今天爆冷不敵印尼選手謝薩，16強止步。李梓嘉表示，希望年底能拚座冠軍以及世界排名能擠進前10。

李梓嘉被視為馬來西亞名將李宗偉接班人，去年在台北羽球公開賽男單4強賽，擊退尋求男單3連霸的台灣羽球一哥周天成，最後並一舉抱走冠軍，今年原本有機會與周天成再度在4強對決，但今天16強賽以16比21、20比22輸給印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito）。

李梓嘉表示，雙方前一次在泰國羽球公開賽交手後，推測對手有特別研究他的球路，加上今天比賽過程中發生失誤，因此最終輸球。

世界排名第13的李梓嘉今年首度參加世界羽球錦標賽，就勇闖8強，但自我要求高的他仍不滿意，他提到，今年比賽大多在8強徘徊，希望今年底前能有所突破，拿個冠軍以及世界排名擠進前10。

李宗偉近日接受媒體訪問提到，李梓嘉要在2020東京奧運奪牌機會渺茫，2024巴黎奧運比較有機會。

李梓嘉同樣認同李宗偉看法，他表示，儘管2020東京奧運將以獲取經驗為主，但他強調還是會盡力，後續BWF世界羽球巡迴賽超級500系列以上的賽事，像是中國、韓國、丹麥、法國公開賽等，都將會參加，繼續爭取奧運積分。（編輯：張雅淨）1080905