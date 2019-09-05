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世青少拔河錦標賽公開組 景美三星聯隊摘金

最新更新：2019/09/05 19:36

（中央社記者龍柏安台北5日電）在愛爾蘭舉行的2019世界青年暨青少年拔河錦標賽，今天傳回捷報，由景美女中和三星國中組成的聯隊，在公開組青少女480公斤組以1局未失完美表現連闖5關，拿下第1金。

以拔河名校景美女中與三星國中組成的青少女代表隊，今天在2019世界青年暨青少年拔河錦標賽青少女公開480公斤組，在冠軍賽以2比0完封南非勇奪金牌。

今年中華拔河代表隊征途很不順，先飛往香港的班機延誤近4個小時，飛抵荷蘭阿姆斯特丹後又碰上當地罷工，行程再次延誤，好不容易抵達愛爾蘭，竟遭逢連日大雨，選手被迫改在室內備戰。

所幸今天比賽，選手表現不受影響，中華拔河協會秘書長卓耀鵬表示，這次代表隊一路上狀況一籮筐，加上愛爾蘭當地氣溫偏低，又連日降雨一度擔心選手表現受影響，「不過出發前代表隊的訓練紮實，第1金入袋後，希望後面能越來越順。」

卓耀鵬也說，這批選手訓練認真，而且非常貼心，上個月恰逢父親節，選手們還親手自製卡片，並在寫下感謝的話，並提前預祝中華拔河協會理事長陳建平父親節快樂，也讓陳建平感覺非常窩心。

卓耀鵬解釋，今年的世青暨世青少拔河錦標賽，與歐洲盃合併舉行，今天首先登場的是公開組，重頭戲錦標賽則是最後2天才會登場，他也期許選手們能再接再厲，繼續締造佳績。（編輯：吳協昌）1080905

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