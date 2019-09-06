陽岱鋼重返先發敲1安打 宋家豪連9場未失分

（中央社記者楊啟芳台北6日綜合報導）日本職棒今天在神宮球場的比賽，讀賣巨人的陽岱鋼重返先發打開路先鋒，3打數敲出1支安打；宋家豪則是投1局沒有失分，連9場出賽沒有失分。

巨人對養樂多的比賽，1局下養樂多靠著巴倫汀（Wladimir Balentien）敲2分全壘打，先馳得點；4局上巨人的坂本勇人、岡本和真與葛瑞羅（Alex Guerrero）接連敲安打，反攻1分。

8局下養樂多再攻下3分，雖然9局上巨人的龜井善行敲陽春砲，終場養樂多還是以5比2奪勝，巨人苦吞6連敗。

陽岱鋼上一次先發已經是8月27日的事情，今天前2打席沒有安打，吞下1次三振，第5局敲出左半邊安打，不過7局上遭換代打。總計陽岱鋼3打數敲出1支安打，目前打擊率2成89。

西武和樂天在樂天生命宮城球場進行的比賽，雖然1局下樂天的布賴希（Jabari Blash）敲2分砲，不過西武3局上攻下大局，滿壘時源田壯亮擊出高飛犧牲打，中村剛也再轟出滿貫全壘打。5局下樂天滿壘時，銀次敲出安打，帶有2分打點，不過終場西武還是以5比4奪勝。

樂天台灣投手宋家豪於6局上登板，雖然一開始被森友哉敲安打，不過讓有滿貫砲演出的中村剛也擊出雙殺打，之後對外崎修汰投保送，但盜壘失敗，形成第3個出局數。總計宋家豪用11球投1局，被敲1支安打，連9場出賽無失分，防禦率2.63。（編輯：黃世雅）1080906