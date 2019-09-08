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國慶盃木球賽 駐星代表：盼木球列亞運競技

最新更新：2019/09/08 12:51
旅星各界慶祝中華民國108年國慶籌委會8日舉辦國慶盃木球賽，圖為駐星代表梁國新開球。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月8日
旅星各界慶祝中華民國108年國慶籌委會8日舉辦國慶盃木球賽，圖為駐星代表梁國新開球。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月8日

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）旅星各界慶祝中華民國108年國慶籌委會今天舉辦國慶盃木球賽，駐星代表梁國新致詞表示，新加坡民間積極推廣木球運動，他希望這項運動未來能列入亞運競技項目。

國慶盃木球賽暨新加坡全國盃木球邀請賽上午在金文泰公園登場。雙十國慶將屆，旅星僑界陸續舉辦木球賽、網球賽與高爾夫球賽，凝聚向心，木球項目則是首度登場的國慶系列運動賽。

梁國新致詞表示，木球運動是國際木球總會總會長翁明輝29年前自行研究發明的現代化運動項目，時至今日已擁有超過40個國家與地區的會員，發展前景可期。

他表示，今天首度登場的國慶盃木球賽，不僅有新加坡台北工商協會、駐新加坡台北代表處參與，新加坡木球協會也共襄盛舉與賽。

梁國新說，新加坡木球協會致力推廣木球運動，每年都舉辦國際公開錦標賽，邀各國好手參賽，盼這項運動未來也能列入亞運競技項目。（編輯：馮昭）1080908

旅星各界慶祝中華民國108年國慶籌委會8日舉辦國慶盃木球賽，圖為駐星代表梁國新與參賽選手合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月8日
旅星各界慶祝中華民國108年國慶籌委會8日舉辦國慶盃木球賽，圖為駐星代表梁國新與參賽選手合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月8日
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