席格雙響砲掃進5打點 道奇國聯西區7連霸達陣

（中央社巴爾的摩10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天客場迎戰巴爾的摩金鶯，道奇打者席格單場雙響砲進帳5分打點，幫助球隊以7比3取勝，道奇也完成連續7個球季在國聯西區封王的霸業。

戰績94勝52敗的道奇在例行賽第146場提前封王，達成國家聯盟西區7連霸壯舉。

今天比賽開局沒多久，道奇打線就攻佔一、二壘，強打貝林格（Cody Bellinger）擊出右外野方向安打，幫助球隊先馳得點。

之後擔綱第6棒的席格（Corey Seager）鎖定金鶯先發投手布拉克（Ty Blach）一顆時速91英里伸卡球，扛出一發中外野3分砲，讓道奇首局就取得4比0領先。

3局上，再度上場打擊的席格把握壘上有人機會，又對布拉克投出的第一顆球打出左外野全壘打牆，將比數拉開至6比0，為道奇奠定勝基。

道奇先發投手畢勒（Walker Buehler）今天主投7局被敲4安無失分，並送出11次三振，強力壓制金鶯打線，他也收下個人本季第13場勝投。

儘管道奇中繼投手桑德勒（Casey Sadler）在8局下遇到亂流，被金鶯追回3分，但道奇打線火力凶猛，全隊共擊出13支安打，終場仍以7比3取得勝利。

金鶯先發投手布拉克僅投2.1局就挨9安，狂失6分且全是自責分，苦吞本季第3敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080911