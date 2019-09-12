大聯盟6106號全壘打出爐 破單季最多轟紀錄

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）金鶯的比亞（Jonathan Villar）今天在比賽中揮出一支3分砲，這是美國職棒大聯盟MLB本季第6106號全壘打，這一轟締造單季全壘打產出的新紀錄。

巴爾的摩金鶯今天在主場迎戰洛杉磯道奇，最終以7比3留下勝利，但比賽最大亮點出現在7局下半。

當時金鶯的比亞相中道奇投手佛格森（Caleb Ferguson）的第1個來球，將時速93英里（約150公里）的四縫線直球，一棒轟出左外野大牆，為大聯盟紀錄寫下新頁。

大聯盟單季最多全壘打紀錄是2017年的6105支，比亞的全壘打將紀錄刷新。

大聯盟歷史上僅兩季的全壘打產量超過6000支大關，第3多的是2000年的5693支。

這場比賽前6局打完，雙方2比2戰成平手，比亞的3分彈讓金鶯取得5比2領先，並在終場以7比3獲勝。

在今年全壘打滿天飛的球季，打破單季全壘打總產量的紀錄，被認為只是遲早的事，但由金鶯操刀，成為達到里程碑的「推手」，卻顯得有點諷刺，因為今年他們挨轟的狀況同樣創下新紀錄。

在今天的比賽之前，金鶯投手群已被敲出279支全壘打，且在今天的比賽中，又被道奇揮出一支全壘打。

比亞締造紀錄的那根球棒將被送進棒球名人堂蒐藏，對於自己成為執行破紀錄一擊的選手，他說：「這真是太不可思議了，今晚我可能睡不著了。」

在比亞開轟前16分鐘，奧克蘭運動家的希米恩（Marcus Semien），在休士頓太空人主場揮出個人本季第28號全壘打，也是追平紀錄的大聯盟本季第6105轟。

距離本季例行賽結束還有18天，這項紀錄可望繼續推高。

大聯盟本季每個月的全壘打產量都有至少1000支的水準，5月時的1136支改寫紀錄，但接下來6月的1142支刷新紀錄，8月的1228支則將紀錄再度推高。（譯者：李晉緯/核稿：劉學源）1080912