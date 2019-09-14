亞洲盃射箭賽菲律賓站 中華隊2銀1銅作收

2019亞洲盃射箭賽第3站暨世界排名賽14日在菲律賓進行最後一天賽事，這一次比賽中華隊共摘下2銀1銅。圖為女子複合弓團體賽銀牌和男女混雙銅牌選手與教練合影。中央社記者陳妍君克拉克攝 108年9月14日

（中央社記者陳妍君克拉克14日專電）2019亞洲盃射箭賽第3站暨世界排名賽今天在菲律賓進行最後一天賽事，台灣小將許嬿樺和王律勻、翁意婷奪下女子複合弓團體賽銀牌。菲律賓站比賽中華隊以2銀1銅作收。

許嬿樺今天並與張皓勛搭檔也獲得男女混雙銅牌，加上昨天張容嘉、葉昱琛、高佳萍奪得女子反曲弓團體賽銀牌，中華隊共摘下2銀1銅。

2019亞洲盃射箭賽前2站分別在泰國曼谷和台北登場，第3站則在9月8日到今天在菲律賓克拉克市舉辦。由於2019年東南亞運動會將於11月30日開幕，這次的比賽同時也是東南亞運動會射箭比賽測試賽。

中華隊複合弓男子組教練呂佳鑫說，中華隊的策略是世界盃射箭賽派出國家隊選手，亞洲盃賽事則由潛力優秀選手應戰。這次對上許多國家一級的國家隊選手，小將們都很有企圖心，表現相當不錯，他很滿意這次的成績。

中華隊複合弓女子組教練田仁秀表示，由於日本、南韓正積極備戰明年的奧運會，這次並未參賽。

中國文化大學體育系大一新生許嬿樺這一次比賽分別在女子複合弓團體賽和男女混雙摘下銀牌和銅牌。

她表示，因為自己剛上大學，重量訓練增加，練習箭數也從每天200到300支箭增加到300到400支，「讓我這次比賽不會因為風很大，力量不足、撐不穩，（射出）很多失誤箭」。

張皓勛則說，泰國站是他第一場國際賽，歷經幾場賽事，慢慢調整心態，可以接受國際賽的強度。面對一級的選手，「就是做好自己，不管對手射得怎麼樣，自己的心理還是最重要」。（編輯：王永志）1080914