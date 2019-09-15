中華橫掃香港 獲台維斯盃1級升降賽資格

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣男子網球雙打好手謝政鵬今天和「小胖」楊宗樺聯手，以6比3、6比2輕取香港組合王康傑、楊柏朗，助中華隊以3比0橫掃香港，也取得明年3月台維斯盃世界組1級升降賽資格。

2019台維斯盃亞大2級台港之戰今天上午在香港維多利亞公園進行第2天賽事，昨天登場的男單對決，台灣一哥莊吉生以及小將吳東霖先後拿下勝利，也幫助中華隊取得2比0聽牌優勢。

台維斯盃是男子團體賽，在5點當中率先拿下3勝的一方將可獲得勝利，中華隊昨天在先拿2勝的優勢下，今天擔任第3點的楊宗樺和謝政鵬也沒漏氣，兩人以直落二拍下對手，助中華隊取得明年3月世界組1級升降賽資格。

團隊帶著2比0聽牌優勢，謝政鵬與楊宗樺手下不留情，今天開賽後就在第4局率先破發，最多取得4比1大幅領先，早早奠定勝基，先以6比3率先拿下首盤。

次盤開局謝政鵬和楊宗樺火力不衰，首局又攻破對手發球局下馬威，在一路領先的優勢下，第7局再度成功破發，也將局數以5比2大幅超前，接下來台灣組合穩穩守住最後的發球局，以6比2拍落對手，也替中華隊拿下最後一點關鍵勝利。（編輯：管中維）1080915