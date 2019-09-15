更多編輯台推薦新聞：
影片／阿根廷電影首度在台灣拍攝 觀眾驚豔
娛樂

影片／阿根廷電影首度在台灣拍攝 觀眾驚豔

印尼森林火災激增、郭台銘退出國民黨...一週大事看這裡
一週大事

印尼森林火災激增、郭台銘退出國民黨...一週大事看這裡

中秋假期大啖烤肉月餅 涼性食物幫身體滅火
生活

中秋假期大啖烤肉月餅 涼性食物幫身體滅火

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

中華橫掃香港 獲台維斯盃1級升降賽資格

最新更新：2019/09/15 13:55

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣男子網球雙打好手謝政鵬今天和「小胖」楊宗樺聯手，以6比3、6比2輕取香港組合王康傑、楊柏朗，助中華隊以3比0橫掃香港，也取得明年3月台維斯盃世界組1級升降賽資格。

2019台維斯盃亞大2級台港之戰今天上午在香港維多利亞公園進行第2天賽事，昨天登場的男單對決，台灣一哥莊吉生以及小將吳東霖先後拿下勝利，也幫助中華隊取得2比0聽牌優勢。

台維斯盃是男子團體賽，在5點當中率先拿下3勝的一方將可獲得勝利，中華隊昨天在先拿2勝的優勢下，今天擔任第3點的楊宗樺和謝政鵬也沒漏氣，兩人以直落二拍下對手，助中華隊取得明年3月世界組1級升降賽資格。

團隊帶著2比0聽牌優勢，謝政鵬與楊宗樺手下不留情，今天開賽後就在第4局率先破發，最多取得4比1大幅領先，早早奠定勝基，先以6比3率先拿下首盤。

次盤開局謝政鵬和楊宗樺火力不衰，首局又攻破對手發球局下馬威，在一路領先的優勢下，第7局再度成功破發，也將局數以5比2大幅超前，接下來台灣組合穩穩守住最後的發球局，以6比2拍落對手，也替中華隊拿下最後一點關鍵勝利。（編輯：管中維）1080915

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報