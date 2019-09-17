桌球亞錦賽台灣不敵日本 僅獲銅牌

（中央社記者龍柏安台北17日電）中華女子桌球代表隊今天在2019亞洲桌球錦標賽女子團體賽4強，以0比3不敵上屆亞軍日本、無緣決賽，和新加坡並列銅牌，不過仍寫下近19年來亞錦賽女團最佳成績。

中華女子桌球代表隊在今年印尼日惹舉辦的桌球亞錦賽表現亮眼，8強首役面對強敵香港，靠著陳思羽一人包辦2勝帶領下，以3比2掀翻香港，助台灣自2000年後，首度闖進4強。

不過日本女子桌球隊實力堅強，女單世界排名前10名單中，日本就佔了3席，就算世界排名第7的一姐伊藤美誠今年因傷缺陣，陣中仍有石川佳純、平野美宇等名將。

今天中華隊仍以近況最佳的陳思羽擔任開路先鋒，面對世界排名第9的平野美宇，陳思羽在首局先以11比7拿下，接下來以9比11、11比13、5比11連丟3局，遭對手逆轉，也丟掉第1點。

接下來出賽的鄭先知，面對日本名將石川佳純，則以8比11、12比14、6比11直落三吞敗，也讓日本取得2比0「聽牌」優勢。

最後登場的劉馨尹，未能力挽狂瀾，她以6比11、6比11、6比11遭世界排名19的佐藤瞳橫掃，中華隊也被拒於決賽門外。

日本擊敗中華隊後，將與尋求7連霸的中國爭冠，這也是連續3屆亞錦賽女團冠軍戰上演「中日對決」戲碼。（編輯：屈享平）1080917