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花蓮港首度開放鐵人賽 梁子淇任推廣大使

最新更新：2019/09/17 18:46
2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽11月10日將在花蓮國際商港及石雕公園舉辦，這也是花蓮港首度開放舉辦鐵人賽事，主辦單位並邀請重訓女神梁子淇擔任推廣大使。中央社記者黃巧雯攝　108年9月17日
2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽11月10日將在花蓮國際商港及石雕公園舉辦，這也是花蓮港首度開放舉辦鐵人賽事，主辦單位並邀請重訓女神梁子淇擔任推廣大使。中央社記者黃巧雯攝　108年9月17日

（中央社記者黃巧雯台北17日電）2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽11月10日將在花蓮國際商港及石雕公園舉辦，這也是花蓮港首度開放鐵人賽，主辦單位找來重訓女神梁子淇擔任推廣大使，希望吸引更多人參加。

花蓮縣長徐榛蔚、台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇與推廣大使梁子淇等人今天皆受邀出席賽前記者會，梁子淇除了當場披上當天比賽號碼布「1110號」外，還戴上近日暴紅的彰化縣埔鹽順澤宮「冠軍帽」。

鄭世奇指出，這次賽事最大特色為台灣首次在國際商港進行游泳項目，賽事規格和體驗等同於日本橫濱港的國際鐵人三項運動聯盟（ITU）世界巡迴賽，自行車及路跑賽道沿著濱海公路，將七星潭風景區及曙光橋景色盡收眼底，並吸引正在備戰奧運的國手張綺文、郭家齊，以及2018雅加達亞運銅牌得主香港選手羅亮添來台參與。

花蓮縣政府數個月前已與台灣港務公司花蓮分公司協調開放花蓮港進行鐵人賽，徐榛蔚表示，屆時花蓮港將管控郵輪或商輪，並進行封港，讓民眾可在花蓮港體驗「跳港」，並安全參加完比賽。

梁子淇這次也將挑戰鐵人三項賽事，從2、3個月前就開始準備，她認為，當天將是意志力與肌耐力的挑戰，因她原本就熱愛游泳，也曾在開放水域訓練，自認「（游）300公尺應該OK」。她也訂定目標，「一定要完賽」，至於成績則視當天身體狀況而定。

這次賽事首創50.3公里（游泳300公尺、自行車40公里、路跑10公里），游泳僅需游300公尺的賽制，以鼓勵更多從事單項運動，像是路跑或單車的民眾體驗鐵人三項運動的魅力。

另有51.5公里個人組及接力組（游泳1500公尺、自行車40公里、路跑10公里），以及53公里鐵人二項賽（路跑3公里、自行車40公里、路跑10公里）。（編輯：張雅淨）1080917

2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽11月將登場，花蓮縣長徐榛蔚（右）與應邀擔任活動推廣大使的梁子淇（中）等人，17日一同出席賽前記者會，為賽事宣傳造勢。中央社記者黃巧雯攝　108年9月17日
2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽11月將登場，花蓮縣長徐榛蔚（右）與應邀擔任活動推廣大使的梁子淇（中）等人，17日一同出席賽前記者會，為賽事宣傳造勢。中央社記者黃巧雯攝　108年9月17日
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