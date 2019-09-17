高國輝近日實戰練打 爭冠期為弟弟好表現開心

中職富邦悍將隊主砲高國輝（左）8月底腰傷復發，近日可以開始實戰投打練習，球隊戰績關鍵期受傷，高國輝坦言心急，但也替弟弟高國麟（右）的好表現開心。中央社記者張新偉攝 108年9月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊主砲高國輝本季大小傷勢不斷，8月底腰傷復發，近日可開始實戰投打練習，球隊戰績關鍵期受傷，他坦言心急，但也替弟弟高國麟開心，「相信這段期間成長很多」。

悍將隊高國輝本季大小傷勢不斷，本季2度因為腰傷下二軍，都是在手感正好的時候，8月底腰部舊傷復發，需休息至少2週。悍將隊總教練陳連宏表示，蔣智賢和高國輝都需先在二軍出賽，視情況評估歸隊時間，本週有機會歸隊。

高國輝目前還在拋球打擊練習，他表示，防護員評估比較保守，要看身體的狀況，狀況許可才會進到下一個階段，球隊雖然在爭冠關鍵期，但如果狀況不好歸隊，對其他隊友也不公平，「我希望是在狀況好的狀態下出賽，做出貢獻」。

高國輝表示，這幾天應該就會進到實戰投打練習，近期練習時有慢慢把力量往上加，感覺沒有太大的問題，球隊爭下半季冠軍關鍵期，這個時間點受傷當然很心急，「知道球迷對我們的期待很高，球隊目前的氣勢也很好，目標就是先打進季後賽」。

高國輝因傷缺陣，但弟弟高國麟近期打擊表現不錯，努力爭取到先發出賽位置，高國輝表示，很替弟弟開心，球季期間表現本來就會有高低起伏，相信這段期間可以讓他學到很多東西，也更成長。（編輯：張雅淨）1080917