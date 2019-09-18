宋家豪中繼1局飆3K 連13場出賽無失分

（中央社記者楊啟芳台北18日電）日本職棒今天在福岡巨蛋樂天金鷲對軟銀鷹的比賽，樂天隊宋家豪在6局下領先時登板投球，連飆出3次三振，已連13場出賽無失分，終場樂天以6比2奪勝，宋家豪拿下第26個中繼點。

樂天1局上率先攻下分數，島內宏明、淺村榮斗、布賴希（Jabari Blash）接連敲安打，得2分；不過下個半局軟銀的牧原大成、中村晃敲安打後，柳田悠岐選到保送形成滿壘，賈西亞爾（Yurisbel Gracial）再敲安打得2分，形成平手。

雙方一直維持平手狀況，直到樂天於6局上再展開攻勢，布賴希選到保送後，銀次、藤田一也都敲安打，攻下1分超前比數，之後渡邊佳明犧牲打帶有1分打點，島內宏明再敲1打點安打，樂天取得5比2領先。

宋家豪於6局下樂天領先時登板，連續賞給賈西亞爾、松田宣浩及甲斐拓也三振，用14球演出3上3下，最快球速154公里，已連續13場出賽未失分，目前防禦率僅2.38。

7局上樂天的淺村榮斗獲保送後，銀次、渡邊佳明敲安打，再攻下1分，終場樂天就以6比2擊退軟銀，宋家豪也拿下本季第26個中繼點。

讀賣巨人與中日龍的比賽，巨人的陽岱鋼今天沒有先發，於9局上代打，吞下三振，目前打擊率2成89。中日龍7局下包含大島洋平的2分全壘打在內，攻下3分奠定勝基，終場以3比1擊退巨人。（編輯：張雅淨）1080918