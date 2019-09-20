周天成中國羽賽無緣4強 爆冷不敵丹麥好手安東森

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣羽球一哥周天成今天在中國羽球公開賽8強賽，在整場幾乎處於落後的情況下，以17比21、11比21意外不敵丹麥好手安東森，未能追平去年闖進4強的最佳紀錄。

周天成8強止步後，台將這次在中國公開賽僅剩台灣羽球一姐戴資穎，將在晚間出戰泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），還有機會爭奪4強門票。

周天成下半年起在印尼、泰國、台北羽球公開賽包辦3冠，本週轉戰BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列、在常州舉行的中國羽球公開賽，前2戰延續奪冠氣勢，都以直落二收下勝利。

世界排名第2的周天成8強賽出戰日前剛在世界羽球錦標賽拿下男單亞軍、世界第4的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），過去5度交手，都由周天成勝出，最近一次對決就是在今年印尼公開賽決賽，歷經3局、91分鐘，最終由周天成封王。

安東森首局犀利的殺球，數度讓周天成措手不及，安東森帶著11比8領先進入技術暫停，周天成依舊苦苦追趕，在15比18落後時，疑似因救球導致右手小指受傷，申請醫療暫停，簡單治療後再度上陣，連拿2分、追成一分差，但未能逆轉超前，以17比21讓出首局。

周天成第2局依舊一路落後，反觀安東森延續首局氣勢，比賽後段迅速拉開至雙位數差距，周天成最終無力追趕，以11比21吞敗，中止對戰5連勝。（編輯：張芷瑄）1080920