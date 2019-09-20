兄弟吳哲源季末返一軍 趕上恰恰引退賽很開心

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中信兄弟投手吳哲源前2年表現優異，不過今年只在一軍出賽4場，他表示，之前因想表現好壓力太大，經過調適，且多練曲球後，季末成功升一軍，能參與「恰恰」引退賽很開心。

吳哲源是於2016年季中加入兄弟，隔年受到重用，出賽29場都是後援，拿下3勝1敗，防禦率僅3.00；去年出賽24場也都是後援，拿下1勝1敗，防禦率6.46。不過吳哲源今年一軍機會不多，僅出賽4場，防禦率高達23.63。

不過吳哲源今年在二軍表現不錯，出賽23場防禦率僅0.40，目前8次救援成功，暫居二軍救援王。

吳哲源7月曾整個月都沒有出賽，他今天說明，當時是右肩疲勞，有一些傷勢，所以休息了2個星期。雖然主要都在二軍，不過吳哲源說：「不會特別想說上一軍，只要把自己準備好，等球隊通知上來表現。」

對於今年在一軍表現與前幾年有些落差，吳哲源表示，「因為前幾年不錯，今年剛開始也想要有好成績，反而導致壓力太大。」吳哲源透過與心理老師聊天、詢問怎麼調整心態比較適當，漸漸擺脫心理低潮。

除了心態調整，吳哲源今年也向一軍牛棚教練鄭錡鴻請教，多練了曲球。吳哲源說：「想要多一點球路，可以混淆打者，不過還在熟悉中，剛開始練，還沒有很敢用。」

彭政閔即將在29日舉辦引退賽，之前都在二軍的吳哲源，一度詢問要怎麼「搶票」，不過今天成功升上一軍，他笑說：「很想參與學長的引退賽，現在上一軍了，就要一路打到總冠軍賽。」（編輯：屈享平）1080920