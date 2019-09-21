彭政閔引退倒數 蔡總統向台灣隊長送祝福

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退倒數，總統蔡英文透過影片送祝福。蔡總統細數彭政閔國際賽表現，「代表國家，向永遠的台灣隊長獻上最深的感謝與祝福」。

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔將於9月29日舉行引退賽，引退倒數除了中職其他球隊紛紛送上祝福外，今天兄弟粉絲團，也有蔡總統的祝福影片。

蔡總統感謝彭政閔職棒生涯，從2001年至2019年間，為球迷展現最好的成績，也提到不僅是職棒，彭政閔在許多重要的國際賽，用無比的拚勁，讓全世界的球迷記得台灣。

蔡總統細數彭政閔在國際賽中令人難忘的表現，「2008年北京奧運，我們落後韓國8分，球迷已經想要關電視，可是你依然奮力撲壘，帶動了全隊、追平比數」。

2013年世界棒球經典賽，彭政閔胸口擋球，被大聯盟官網封為「鋼鐵人」的經典一役。蔡總統提到，「這就是台灣的拚戰精神，贏球、輸球都是一時的，不過台灣因為有恰恰，獲得了數不完的尊敬和掌聲」。

彭政閔的球員生涯即將光榮謝幕，蔡總統提到：「身為總統，我一定要代表國家，向永遠的台灣隊長，至上最深的感謝和祝福」，她也邀請球迷，在彭政閔球員中職球員生涯最後一週，9月25日至29日賽事，「一起歡送台灣的棒球英雄、恰恰彭政閔」。（編輯：吳協昌）1080921