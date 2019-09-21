高雄海碩盃男雙 謝政鵬楊宗樺闖決賽拚衛冕

（中央社記者黃巧雯台北21日電）尋求衛冕的台灣男雙組合謝政鵬與楊宗樺今天在高雄海碩網球公開賽4強賽，扳倒南韓組合，逆轉挺進決賽，另一組台將李冠毅與何承叡先盛後衰，本屆驚奇之旅在4強賽劃下句點。

高雄海碩網球公開賽今天在高雄巨蛋進行4強賽事，首度搭檔的李冠毅與何承叡在本屆賽事一路過關斬將，闖進4強，包括曾扳倒頭號種子。

李冠毅與何承叡4強賽面對美國組合金恩（Evan King）與李斯（Hunter Reese），在成功搶下首盤後，遭到逆轉，最終以6比4、1比6、6比10落敗，無緣決賽。

另一組「胖鵬配」謝政鵬與楊宗樺壓軸出戰南韓組合南智惺與宋敏圭，首盤廝殺至搶七才分勝負，「胖鵬配」6比7（3比7）丟掉首盤。

謝政鵬與楊宗樺重新調整節奏，第2盤二度破發得手，取得4比1領先，雖然盤末遭遇對手抵抗，仍以6比4扳回一城。

謝政鵬與楊宗樺決勝盤「超級搶十」，一度落後，隨後在5比5平手之際，連搶2分超前，最終以10比6獲勝，闖進決賽。

去年拿下男雙冠軍的「胖鵬配」，明天將與美國組合金恩與李斯爭冠，不但要挑戰衛冕，也要拚兩人在海碩盃的第3冠。（編輯：謝雅竹）1080921