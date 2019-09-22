高雄海碩盃網球男雙 楊宗樺謝政鵬衛冕奪冠

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣網球男雙組合「小胖」楊宗樺與謝政鵬，今天在2019高雄海碩網球公開賽男雙決賽，聯手以6比4、7比6（4）擊敗美國組合金恩與李斯，順利寫下男雙2連霸。

2019高雄海碩盃網球公開賽，今天在高雄巨蛋進行壓軸決賽，地主組合楊宗樺與謝政鵬，沒有辜負家鄉父老們期待，以直落二橫掃金恩（Evan King）與李斯（Hunter Reese），除連續2年在台灣笑捧冠軍金盃，也是2人自2015年合拍封王後，5年內第3度在海碩盃拿下雙打冠軍。

海碩盃男雙決賽今天上演「台美大戰」，首盤雙方勢均力敵，兩組人馬前8局互不相讓，以4比4打平，關鍵第9局，地主組合逮到機會首度成功破發，取得關鍵性超前，接下來再穩穩保發，先以6比4拿下。

次盤台灣組合開局有些慌亂，前5局2度被對手破發，一度陷入1比4落後，所幸2人咬緊牙關不放棄，第9局2人不但化解對手2個盤末點，還後來居上成功破發，接下來再順利保發，將戰局以5比5扯平。

氣勢大漲的「台灣組合」，第11局再次破發，也逆勢超前取得6比5「聽牌」優勢，沒想到2人近鄉情怯，隨後竟又遭對手破發扳平，戰局也被拖入搶7分勝負。

搶7大戰「台灣組合」沒有漏氣，在4比4平手之際，2人合力拉出3比0攻勢「甩尾」，以7比4擺脫對手糾纏，順利完成衛冕。（編輯：張芷瑄）1080922