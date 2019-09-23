宋家豪連16場無失分 陳冠宇後援解危

（中央社記者謝靜雯台北23日）旅日樂天隊投手宋家豪今天與西武隊比賽7局上場解危，投0.1局無失分，連16場出賽無失分，球隊終場以3比5輸球；羅德隊投手陳冠宇今天對火腿投0.1局無失分，近7場出賽無失分。

樂天隊與西武隊交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，西武隊4局靠著森友哉安打、接連保送、山川穗高適時安打，取得2比0領先，7局上半西武隊再起攻勢，靠著失誤、金子侑司安打，攻佔得點圈，2人出局後宋家豪接手中繼。

宋家豪花3球讓打者敲出中外野方向飛球出局，成功化解掉分危機，最快球速146公里，近期出賽狀況不錯，連16場出賽無失分，賽後防禦率2.28。

樂天隊7局下半靠著兩分砲扳平比數，西武隊8局上半2人出局後，靠著接連3次保送、攻佔滿壘，再靠著清壘二壘打，一口氣跑回3分，奠定勝基，樂天隊9局下半追回1分，追分不及，吞下敗仗。

另外，火腿隊與羅德隊交手，羅德隊開賽就有攻勢，首局靠著4支安打、1次觸身球保送，單局攻下3分，2、3、5局各添1分，6局打完羅德隊6比0領先。

火腿隊7局有攻勢，田中賢介二壘打、石井一成安打拿下第1分，8局火腿隊得點圈有人、2人出局時陳冠宇登板後援，讓打者敲出二壘方向滾地球出局。陳冠宇今天總計用4球投0.1局、無失分，連7場出賽無失分，賽後防禦率3.65，羅德隊終場以6比1拿勝。（編輯：唐聲揚）1080923