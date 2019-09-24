東奧棒球前哨戰 中華電MOD搶下轉播權

（中央社記者江明晏台北24日電）亞錦賽和世界12強是2020東京奧運棒球項目的前哨戰，中華電信今天宣布，將以MOD、Hami Video轉播，邀請棒球迷為中華隊爭取2020東京奧運參賽資格加油。

亞洲錦標賽以及世界12強棒球錦標賽即將在台開打，兩場賽事不僅是台灣近年來規模較大的國際賽事，更是中華隊爭取2020東京奧運參賽資格的重要戰役。

中華電信今天發布新聞稿宣布，MOD與Hami Video將設立專區轉播中華隊賽事，其中Hami Video獨家取得亞錦賽網路轉播權，邀請「台灣主場球迷」為中華隊加油。

本屆亞錦賽共8國參加，齊聚台中洲際棒球場競技，前兩名將可參加明年3月6搶1奧運資格賽，因攸關奧運資格，目前中華隊積極尋找「外援」，邀請旅外球員回台參賽，10月14日至20日賽事期間將吸引全國關注。

世界12強賽則是4年一度的國際棒球賽事，賽期為11月3日至17日，中華隊所屬的B組預賽，預定11月5至7日在台中洲際棒球場進行，其中11月7日國人最愛看的台日大戰，預售票一開賣立即秒殺，屆時勢必再掀國內另一波棒球狂熱。

由於亞錦賽和世界12強是2020東京奧運棒球項目的前哨戰，是台灣棒球國家隊繼2008北京奧運後，再度叩關奧運的一次機會，中華電將以MOD、Hami Video高畫質直播，電視、網路、手機都可即時觀看，中華電信MOD並將設立專區，提供客戶賽程、比分、戰績、回看與隨選視訊VOD服務，預計10月初上架，滿足收視需求。（編輯：張均懋）1080924